Vor wenigen Tagen hat die Europäische Union neue Luftgrenzwerte vorgeschlagen. Sie sollen ab 2030 gelten und Millionen Europäerinnen und Europäern sauberere Luft verschaffen. So viel zur Theorie: »Es war ein Fortschritt, aber gemessen an dem Anspruch der Union ist das zu kurz gesprungen. Diese Grenzwerte bleiben immer noch weit hinter dem zurück, was die WHO weltweit empfohlen hat«. Das sagt Arvid Haitsch, Redakteur im SPIEGEL-Wirtschaftsressort.

In der neuen Episode von SPIEGEL Daily sprechen wir mit ihm über die Gesundheitsgefahr durch Feinstaubbelastung, neue Erkenntnisse aus der Medizin und die Frage, ob das für 2035 geplante Verbrenner-Aus schon die Lösung ist: »Umweltorganisationen schätzen, dass bis dahin noch ungefähr 100 Millionen Autos neu auf Europas Straßen kommen. Und man weiß, dass die nicht nur zehn bis 15 Jahre im Verkehr bleiben, sondern teilweise noch länger«.

Warum schwächt die EU dann ausgerechnet jetzt die Pläne für die neue Abgasnorm Euro 7 ab? Wieso wird der Autoindustrie nicht mehr abverlangt? Hören Sie Antworten im neuen Podcast.

