Mafia, Steuerbetrüger, Oligarchen Aktenzeichen Geldwäsche ungelöst

Diese Intransparenz nutzen Oligarchen aus, aber auch die Mafia, Steuerhinterzieher und andere mit dunklen Geschäften. Die europäische Polizeibehörde Europol schätzt, dass jährlich bis zu 210 Milliarden Euro verdächtige Finanztransaktionen durch Europa laufen. Weil es so schwierig ist, herauszufinden, wem das schmutzige Geld gehört, beschlagnahmen die Behörden davon aber nur etwa zwei Prozent. Der Mangel an Transparenz ist damit ein grundsätzliches Problem und reicht weit über die Durchsetzung der jüngsten Sanktionen hinaus.

Zwar ist in den vergangenen zehn Jahren einiges ins Rollen gekommen: Das Bankgeheimnis wurde eingeschränkt, alle EU-Länder beteiligen sich am internationalen Informationsaustausch über Bankkonten. Inländische Unternehmen müssen ihre Eigentümer in nationalen Transparenzregistern offenlegen. Als Reaktion auf die Probleme beim Einfrieren der Reichtümer russischer Oligarchen in Deutschland hat der Bundestag zudem Ende Mai eilig ein »Sanktionsdurchsetzungsgesetz« verabschiedet.