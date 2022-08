Die nun jüngst angekündigte Lieferunterbrechung begründete Gazprom damit, dass die einzige funktionierende Turbine der Kompressorstation Portowaja überprüft und überholt werden müsse. Dies solle in Zusammenarbeit mit Spezialisten von Siemens Energy geschehen. Von Siemens Energy gab es auf Anfrage keinen Kommentar zu der Ankündigung von Gazprom.

Eine Turbine, die in Kanada gewartet wurde, steht derzeit bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Deutschland hatte zuvor die Regierung in Ottawa um eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Moskau gebeten. Doch als das Aggregat zurück in Deutschland war, zeigte Gazprom keine Eile, es einzubauen, und sprach von fehlenden Papieren. Anfang August besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Werk und sagte, die Turbine könne jederzeit nach Russland geliefert werden.