Einer drohenden Insolvenzwelle in Deutschland möchte Buschmann vorbeugen. »Wir werden jetzt mit den Parlamenten und dem Kanzleramt sprechen, was das schnellste Verfahren ist, ob man ein eigenes Gesetzgebungsverfahren macht oder es an ein anderes dranhängt«, so der Politiker. Grundsätzlich müsse es aber so schnell wie möglich passieren.