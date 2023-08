Was hatte dieser Mann nicht alles angekündigt? Elon Musk wollte im Las-Vegas-»Octagon« gegen seinen Rivalen Mark Zuckerberg antreten. Dann suchte er wie ein Gladiator nach einer »epischen Location« in Italien, sogar mit Regierungschefin Giorgia Meloni habe er schon gesprochen. Musk wollte den Kampf auf X, ehemals Twitter, live streamen lassen und die Erlöse an Kriegsveteranen spenden. Oder an Kinderkrankenhäuser? Egal, Hauptsache hart, Hauptsache männlich. »Ich könnte nächste Woche einfach zu ihm nach Hause gehen und ihm eine Lektion erteilen, die er nicht vergessen wird«, schrieb Musk noch vor wenigen Tagen.