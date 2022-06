CSU-Chef Markus Söder hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Debatte über eine vorübergehende Verlängerung der Atomkraft die Verbreitung falscher Argumente vorgeworfen. Es sei »fachlicher Blödsinn« zu sagen, es seien keine Brennstäbe für die Atomkraftwerke zu bekommen, sagte Söder am Montag im Anschluss an eine Sitzung des CSU-Vorstands in München vor Journalisten. »Überall in der Welt sind sie besorgbar, alle europäischen Nachbarn machen das« – es sei nicht erklärbar, warum Deutschland das nicht gelingen solle.