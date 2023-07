Braun und zwei weitere Ex-Manager sitzen seit Dezember auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Bandenbetrug vor. Sie sollen Milliardenerlöse von sogenannten Drittpartnern erfunden haben. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf Angaben des angeklagten Oliver Bellenhaus, der als Kronzeuge gilt. Braun und seine Anwälte haben dagegen erklärt, das Geld habe existiert und sei hinter Brauns Rücken von Marsalek und anderen beiseite geschafft worden.

»Als geläuteter Büßer nach Dubai«

Der Brief von Marsaleks Anwalt an das Gericht datiere auf den 6. Juli und sei von diesem an die Verteidiger weitergeleitet worden, sagte Brauns Anwalt Nico Werning. Marsalek lasse darin erklären, das Drittpartnergeschäft habe existiert und sei sogar nach der Wirecard-Insolvenz weiterbetrieben worden. Es habe sich »schlussendlich als widerstandsfähiger und auch krisenresistenter erwiesen« als der Mutterkonzern, zitierte Werning aus dem Brief.