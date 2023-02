Bisherige Kulturchefin Martina Zöllner soll neue RBB-Programmdirektorin werden

Schulte-Kellinghaus hatte seinen Posten im Zuge der Krise beim RBB geräumt. Denn auch die RBB-Geschäftsleitung war ins Blickfeld geraten, als Filzvorwürfe gegen die inzwischen fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den einstigen Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf erhoben worden waren. Schlesinger und Wolf haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Respekt vor der neuen Aufgabe

Die 61 Jahre alte Zöllner, die nach Senderangaben seit 2021 das gesamte RBB-Kulturprogramm verantwortet, betonte ihren Respekt vor der neuen Aufgabe. »Der RBB hat die härteste Zeit seiner Geschichte hinter sich, mit Konsequenzen für die ganze ARD. Ich hoffe, in diesen schwierigen Zeiten mehr Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schaffen«, wurde Zöllner in einer RBB-Mitteilung zitiert.