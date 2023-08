Massentourismus China erlaubt wieder Gruppenreisen nach Deutschland

Früher gehörten Reisegruppen aus China in Städten wie Heidelberg oder Frankfurt am Main schon fast zum Stadtbild – doch mit dem Ausbruch der Coronapandemie untersagte die chinesische Regierung Gruppenreisen ins Ausland. Jetzt hat Peking die Beschränkungen für Gruppenreisen nach Deutschland und in weitere westliche Länder aufgehoben.