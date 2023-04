In einer der veröffentlichten Nachrichten hatte Döpfner seinen Wertekompass unter anderem so erklärt: »free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs«.

Bereits vor dem Statement Döpfners hatte man in Springer-Kreisen versucht, die Berichterstattung der »Zeit« zu diskreditieren. Der Artikel bestehe aus »manipulativen SMS-Fetzen«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa Verlagskreise. Döpfner sei ein meinungsstarker Verlagschef, der aus Prinzip immer Gegenmeinung und Widerspruch herausfordere und dafür immer mal wieder polemisiere.