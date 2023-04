Bei Menschen mit Downsyndrom – auch Trisomie 21 genannt – liegt in aller Regel das Chromosom 21 dreimal vor statt zweimal. Das Downsyndrom geht mit unterschiedlich ausgeprägten Behinderungen einher. In der Vergangenheit hatte Mattel unter anderem schon Barbiepuppen mit Rollstühlen, Hörgeräten oder Prothesen auf den Markt gebracht.

»Barbie spielt eine wichtige Rolle in den frühen Erfahrungen von Kindern, und wir wollen unseren Teil beitragen, um durch das Spielen gegen soziales Stigma vorzugehen«, erklärte Mattel-Vizepräsidentin Lisa McKnight. »Unser Ziel ist es, allen Kinder zu ermöglichen, sich in Barbie zu sehen, und zugleich Kinder dazu zu ermutigen, mit Puppen zu spielen, die nicht so aussehen wie sie selbst.«