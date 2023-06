Schlagerstar Matthias Reim »Die Leute lieben mich, weil ich so dumm war«

Sein Hit »Verdammt, ich lieb’ dich« machte Matthias Reim zum Multimillionär, Investments in Ostimmobilien und dubiose Firmen führten ihn in die Pleite. Heute ist der 65-Jährige schuldenfrei. Was hat er gelernt?