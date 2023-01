Auf Verpackungen, in TV-Werbung, auf Plakaten: Wann immer der Süßwarenhersteller Mars Wrigley in den vergangenen Jahrzehnten für seine M&M's warb, waren die grellbunten, personifizierten Cartoon-Schokolinsen da. Sie konnten laufen, sprechen – und werden nun in eine unbefristete Zwangspause geschickt. Das kündigte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) an.