Der frühere Chef der Schnellrestaurantkette McDonald's, Stephen Easterbrook, hat nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC einer Strafzahlung von 400.000 Dollar zugestimmt, weil er es versäumt habe, unangemessene Beziehungen zu Mitarbeiterinnen im Konzern offenzulegen. Zudem habe Easterbrook in ein fünfjähriges Betätigungsverbot in Führungspositionen eingewilligt, teilte die SEC am Montag mit.