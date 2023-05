In den USA haben mehr als 300 Kinder illegal in McDonald’s-Filialen von drei Franchisenehmern in Kentucky gearbeitet, darunter auch zwei Zehnjährige. Das hat eine Untersuchung des US-Arbeitsministeriums ergeben, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach hätten die beiden Kinder in einem Restaurant in Louisville teilweise bis 2 Uhr morgens gearbeitet – ohne dafür bezahlt zu werden. Drei unterschiedliche Franchisenehmer müssen nun wegen Verstößen gegen Kinderarbeit Geldstrafen in Höhe von insgesamt mehr als 212.000 Dollar (etwa 192.000 Euro) zahlen.