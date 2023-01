Archut saß bislang als Vertreterin des Arbeitskreises Thüringer Familienorganisationen e. V. (AKF) in dem Rat. Hintergrund für ihren Schritt sei ein vom Rundfunkrat in Auftrag gegebenes Gutachten, das einen möglichen Interessenkonflikt festgestellt habe. Archut ist nach eigenen Angaben mit 25 Prozent an der Film- und Fernseh-Produktionsfirma ihres Mannes als Gesellschafterin beteiligt.