Immer mehr Deutsche zweifeln an der Zukunftsfähigkeit des Landes und viele machen den Staat dafür verantwortlich. Nur 31 Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, dass sich Deutschland in den nächsten zehn Jahren gut entwickeln wird, wie eine am Donnerstag von der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« veröffentlichte Allensbach-Umfrage ergab.