Modernisierungen und das Drehen an der Preisschraube

Dazu trugen auch Modernisierungen bei, die es Vermietern ermöglichen, an der Preisschraube zu drehen. So darf ein Teil der Kosten für energetische Maßnahmen wie etwa neue Fenster oder Dämmungen der Fassade auf die Mieter umgelegt werden. LEG steckte im zweiten Quartal mit rund 125 Millionen Euro ein Fünftel mehr in Instandhaltung und Modernisierung. Der Leerstand auf vergleichbarer Fläche sank um 0,3 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent. Das Periodenergebnis betrug im zweiten Quartal 905,7 Millionen Euro nach 938,9 Millionen Euro im Vorjahr.

Angesicht der unsicheren Rahmenbedingungen will der Immobilienkonzern aber bei Zukäufen, Neubauten und Investitionen in den Bestand vorläufig auf die Bremse treten. Außerdem sollen bis zu 5000 Wohnungen verkauft werden. Dazu gehörten auch rund 1300 Einheiten aus dem 2021 angekauften Portfolio des in schweres Fahrwasser geratenen Konkurrenten Adler Group.