Die Ampel-Koalition forderte die Energielieferanten auf, die Steuersenkung in voller Höhe an die Verbraucher weiterzugeben. »Dass sie an die Verbraucherinnen weitergegeben wird, das kann der Staat leider nicht garantieren«, räumte die Finanzpolitikerin der Grünen, Katharina Beck, ein. »Und außerdem entlastet man diejenigen stärker, die viel verbrauchen und tendenziell mehr Geld haben, als die, die wenig verbrauchen und tendenziell weniger Geld haben.« Trotzdem sei das Gesamtpaket richtig.