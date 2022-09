Zudem verbrauche das Abschalten und Wiederaufwärmen größerer Gebäude mehr Energie als das Durchheizen. Es seien »mehr als Zweifel angebracht«.

Aus Sorge um mögliche Energie-Engpässe sind zu Monatsbeginn Sparvorgaben in Kraft getreten, die den Verbrauch im nächsten halben Jahr drücken sollen. Für Arbeitsstätten in der privaten Wirtschaft schreibt die Verordnung allerdings nicht vor, dass zum Beispiel in Büros die Raumtemperaturen verringert werden müssen. Aktuell sind in der Arbeitsstättenverordnung – je nach Schwere der Tätigkeit – 19 bis 20 Grad als Mindest-Heizwert festgelegt. Angesichts der Krise sollte man »darüber nachdenken, ob man die Arbeitsstättenverordnung nochmals ändert und wir auf 18 Grad runtergehen können«, sagte Wolf.