Die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH hat eine Paprikapastete vorsorglich zurückgerufen. Grund dafür seien Metallteilchen im Produkt »Wilhelm Brandenburg, Paprikapastete mit Joghurt, 100g«, teilte der Betrieb am Freitag in Schmalkalden in Thüringen mit. Betroffen seien nur Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. Mai 2022 aus der Charge 260422. Um ein Gesundheitsrisiko auszuschließen, riet das Unternehmen vom Verzehr ab.