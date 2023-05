Trauzeugenaffäre im Wirtschaftsministerium Designierter Dena-Chef Schäfer geht ohne Abfindung

Als diese bekannt geworden war, wurde am 3. Mai mitgeteilt, dass der Chefposten bei der Dena neu vergeben werden soll. Wegen der Personalie Schäfer standen Graichen und auch Wirtschaftsminister Habeck in der Kritik. Der Druck war in den vergangenen Tagen so groß geworden, dass nach Bekanntwerden eines weiteren Compliance-Verstoßes Graichen als Energiestaatssekretär entlassen wurde.

Man habe sich nach dem Auswahlgespräch aufgrund der herausragenden Qualifikation einvernehmlich für Herrn Schäfer entschieden, hieß es von der Dena. »Mit großem Bedauern stellt der Aufsichtsrat fest, dass diese Qualifikation durch einen Verfahrensfehler, der ausschließlich auf Seiten des BMWK (Anm. d. Red: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland) lag, überlagert wird.«