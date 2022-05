Preissteigerungen von über 200 Prozent So teuer werden Mietwagen im Sommerurlaub

Wer im Sommer ein Auto leihen will, muss dafür höchstwahrscheinlich sehr viel bezahlen. Die Preise schnellen europaweit in die Höhe, weil es an Fahrzeugen mangelt. Aber es gibt Auswege.