Im Lebensmitteleinzelhandel bahnen sich weitere starke Preiserhöhungen an. Von Anfang Mai an, vermutlich schon in der kommenden Woche, erwarte er Preissprünge von 20 bis 25 Prozent bei Milchprodukten , sagte der Chef einer großen Molkerei dem SPIEGEL. »Und das ist erst der Anfang, weitere Preisrunden werden folgen.«