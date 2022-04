Deutschlands größtes Geldhaus verdiente unter dem Strich im ersten Quartal 1,06 Milliarden Euro – ein Plus von 17 Prozent, es war das siebte Gewinnquartal in Folge. Hauptgewinnbringer war weiterhin das Investmentbanking, bei dem die Bank etwa am Handel von Anleihen und Währungen verdient.

Größter Verlierer im Dax

Doch trotz des Gewinns verlor die Deutsche-Bank-Aktie an der Börse: Am Vormittag rutschte das Papier zeitweise rund sechs Prozent ins Minus und war damit der größte Verlierer im Dax. Denn der Ukrainekrieg und seine wirtschaftlichen Folgen überschatten den Ausblick. »Dies hat natürlich das Potenzial, unsere Gesamtjahresergebnisse in unserem wichtigen Messlattenjahr zu beeinflussen«, sagte Sewing. Die Bank warnte in ihrem Quartalsbericht, dass die Herausforderungen zunähmen und sich der Kostendruck intensiviert habe. Der Ukrainekrieg sorge in der Weltwirtschaft, an den Finanzmärkten und bei den Kunden für Unsicherheit, erläuterte Finanzchef James von Moltke.