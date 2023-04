Milliardeninvestition Volkswagen baut neues Entwicklungszentrum für E-Autos in China

Volkswagen will Elektroautos in China mit einem neuen Entwicklungszentrum schneller auf den Markt bringen. Das Zentrum für Entwicklung, Innovation und Einkauf in Hefei werde rund eine Milliarde Euro kosten, teilte der Konzern am Dienstag bei der Automesse in Shanghai mit. Ziel sei, die Entwicklungszeit in China um etwa 30 Prozent zu senken und den Geschmack der Kunden besser zu treffen.