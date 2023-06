Minus 20 Prozent Krankenhausgesellschaft rechnet mit deutlichem Klinik-Schwund

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erwartet die Schließung von bis zu einem Fünftel der Kliniken in Deutschland. »Auch wir als Krankenhäuser haben längst akzeptiert, dass wir Standorte zusammenlegen, umgestalten oder schließen müssen«, sagte der Chef des Interessenverbands, Gerald Gaß, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Klinikstandorte innerhalb von zehn Jahren um bis zu 20 Prozent abnehmen werde. Das sei eine realistische Größenordnung, um eine gute Balance zwischen wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung zu erreichen, sagte Gaß vor einem am Dienstag geplanten Protesttag der Krankenhäuser. Laut Statistischem Bundesamt gab es in Deutschland im Jahr 2021 rund 1900 Kliniken.