So soll die Kanzlei Lutz/Abel aus München und Hamburg seit Mitte Juli fehlerhafte Strukturen im RBB prüfen, die zuvor in der Presse bekannt wurden, und außerdem Empfehlungen erarbeiten, wie die Missstände beseitigt werden könnten. Insgesamt hätten 31 Anwälte von vier Rechtsanwaltskanzleien von Juli bis Ende November Arbeitsstunden in Rechnung gestellt. Das gehe aus Dokumenten hervor, die dem RBB vorlägen. Allein auf Lutz/Abel sei eine Million Euro für 20 Anwälte entfallen.