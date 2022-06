Die US-Ratingagentur Moody's hat wegen ausgebliebener Zinszahlungen an ausländische Gläubiger einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt. Mit Ablauf einer entsprechenden Frist am Montag hätten die Investoren »keine Zahlungen« in Höhe von insgesamt 100 Millionen Dollar (94,4 Millionen Euro) erhalten, teilte Moody's in der Nacht zu Dienstag mit. »Das stufen wir nach unserer Definition als Zahlungsausfall ein.« Offiziell bewerten kann Moody's Russlands Kreditwürdigkeit wegen der Sanktionen jedoch nicht mehr.