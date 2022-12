Schwimmende Flüssigerdgas-Terminals An diesem Mann hängt Deutschlands LNG-Versorgung

Am Samstag eröffnen Olaf Scholz und Robert Habeck in Wilhelmshaven das erste von drei schwimmenden LNG-Terminals in Deutschland. Sämtliche Schiffe mitsamt Crew stellt die Reederei Höegh. Für die Norweger ein Mordsgeschäft.

Aus London berichtet Claus Hecking