Ob die Lieferungen an Pakistan diese Obergrenze umgehen, ist derzeit unklar. Angaben zu den genauen Preisen für den Rohstoff machte die pakistanische Regierung nicht. Russland hatte bereits im Vorfeld angedroht, kein Erdöl an Länder zu liefern, die den Preisdeckel akzeptieren.

Skepsis in China und Indien

Erst kürzlich hatte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif angekündigt, neue Möglichkeiten zu finden, um den Energiebedarf seines Landes zu decken. Bisher bezieht Pakistan Erdöl hauptsächlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Kuwait und Flüssigerdgas aus Katar. Gasknappheit und hohe Ölpreise kurbelten in der jüngsten Vergangenheit die Inflation in dem Land massiv an.