Auch der Trend zum Heimwerken spiegele sich wider. So stieg der in den vorherigen Jahren rückläufige Weißblechverbrauch laut UBA-Daten wieder um 7,3 Prozent an. In Weißblech werden zum Beispiel Farben und Lacke verkauft.

UBA-Präsident Dirk Messner sieht im ersten Pandemiejahr insgesamt einen »senkenden Effekt« für den Verpackungsmüll. Es stehe »jedoch zu befürchten, dass dieser nicht von langer Dauer ist, ähnlich wie bei den Treibhausgasemissionen«. Deswegen sei es wichtig, den Verpackungsverbrauch weiter zu senken, sagte Messner. Das gelinge etwa mit einer stärkeren Nutzung von Mehrwegverpackungen, einem niedrigeren Gesamtverbrauch und mehr Recycling.