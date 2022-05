Weitere Verhandlungen rund um »Oktoberfest«

Laut Paragraf 42 des Beamtenstatusgesetzes dürfen Beamtinnen und Beamte, also auch Polizisten, keine Belohnungen, Geschenke und sonstige Vorteile für sich oder eine dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Sonst drohten dienstrechtliche Konsequenzen. Auch strafrechtlich relevante Tatbestände könnten erfüllt sein – wie Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit.

Der Prozess gegen Roiderer ist nicht der einzige diese Woche, der sich ums Oktoberfest dreht: Das Oberlandesgericht (OLG) muss sich am Donnerstag zivilrechtlich damit befassen, ob der Handel mit Tischreservierungen zulässig ist oder nicht. Die Betreiber des Festzeltes »Ochsenbraterei« haben einen Händler verklagt, weil er Reservierungen ihn ihrem Zelt anbot. Am selben Tag soll vor dem OLG verhandelt werden, ob ein Fest in Dubai auch »Oktoberfest« heißen darf. Das Landgericht München hatte eine einstweilige Verfügung gegen die Veranstalter des Oktoberfests in Dubai erlassen.