Bei vielen Großprojekten ist es so: Ein Preis wird kalkuliert, die tatsächlichen Kosten übersteigen diesen jedoch weit. Nun ist das auch bei einem neuen Bahnprojekt in München der Fall. Für die zweite S-Bahn-Stammstrecke durch die Münchner Innenstadt kalkuliert die Bahn nun mit Kosten von rund sieben Milliarden Euro und einer Bauzeit bis 2035. Das teilte Bahn-Chef Richard Lutz in München mit. In der Summe sei bereits ein Risikopuffer von 1,5 Milliarden Euro für weitere Preissteigerungen enthalten. Ursprünglich waren für den Bau Kosten von 3,85 Milliarden in Aussicht gestellt worden.