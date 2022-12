Die Aktien von Tesla, dem wertvollsten Autohersteller der Welt, gehören in diesem Jahr zu den Aktien mit der schlechtesten Kursentwicklung unter den großen Autoherstellern und Technologieunternehmen. Die Anleger befürchten, dass Musks Engagement bei Tesla unter der Übernahme des Kurznachrichtendienstes leiden könnte. Seine in den vergangenen Wochen immer wieder durchscheinende und teils offen geäußerte Sympathie für Politiker vom Schlage Donald Trumps und seine verschwörungstheoretischen Andeutungen haben überdies dem Image von Tesla zumindest in Europa schwer geschadet.