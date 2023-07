Berliner Start-up Bafin verlängert Geldwäscheauflagen gegen Neo-Bank N26

Die Neo-Bank N26 wird auch in Zukunft bei ihrem Wachstum durch Auflagen der Bankenaufsicht Bafin beschränkt. Das Berliner Start-up darf nach einer Anordnung der Bafin, die am Montag in Frankfurt am Main bekannt gegeben wurde, auch weiterhin nur maximal 50.000 Neukunden im Monat annehmen.