Nach Inflationszahlen Dax springt auf neues Rekordhoch

Die nachlassende Inflation in der Eurozone verschafft den Aktienmärkten neue Rekorde. Der deutsche Leitindex Dax zog am Montag um bis zu 0,4 Prozent auf ein Allzeithoch von 16.528,97 Punkten, nachdem er erst am Freitag seinen bisherigen Höchststand erreicht hatte. Hintergrund ist die Erwartung, dass durch den weiter sinkenden Inflationsdruck auch die Phase der Leitzinserhöhungen vorbei sein könnte. Die EZB hatte erst am Donnerstag zum neunten Mal in Folge die Zinsen erhöht.