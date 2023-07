Streit über Detailfragen geht weiter

Lindner will die Details am Nachmittag vor der Presse erläutern. Der Finanzminister wertet den Entwurf als eine Rückkehr zur Normalität nach mehreren Jahren, in denen der Etat durch Hunderte Milliarden Euro an neuen Schulden zur Bewältigung der Coronapandemie und der Folgen des Ukrainekriegs aufgebläht war. Alle Ressorts bis auf das Verteidigungsministerium mussten Sparbeiträge leisten.

Größter Einzelposten bleibt der Etat für Arbeit und Soziales mit 171,7 Milliarden Euro, gefolgt vom Verteidigungshaushalt mit 51,8 Milliarden Euro sowie Digitales und Verkehr mit 38,7 Milliarden Euro. Die größte Kürzung im Jahresvergleich gibt es im Gesundheitsetat mit minus 33,7 Prozent auf nur noch 16,2 Milliarden Euro. Sonderzuschüsse an die Krankenkassen fallen hier weg.