Veganer Burger mit Huhn?

Bis vorigen Donnerstag. Denn da sendete RTL eine neue Folge der Investigativ-Sendung »Team Wallraff« und zeigte, wie sich die Undercoverreporterin Lea in einer Münchner Burger-King-Filiale einschlich. Die berichtete vom laxen Umgang mit den veganen Burgern: Immer wieder kämen demnach fleischlose Produkte mit fleischhaltigen in Kontakt, teils landeten sie in denselben Wärmebehältern und Fritteusen. Die beiden Produktlinien seien leicht zu verwechseln, vielen Mitarbeitern sei es aber auch egal. Und wenn die vegane Version gerade nicht greifbar sei, lande halt mal doch ein Chickenburger mit Huhn zwischen den Brötchenhälften.