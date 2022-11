Neben Plakatwerbung und TV-Spots ist von dem Boykott auch das traditionelle Album betroffen, in dem Plastikkärtchen mit den Abbildern der Kicker der Nationalmannschaft gesammelt werden können. Mit dem Ende der Zusammenarbeit mit dem DFB soll das Sammelalbum jetzt kostenlos verteilt werden. Kunden finden sie im Rewe-Supermarkt an der Kasse, solange noch Vorräte vorhanden sind. »Die bisherigen Erträge des Albums wird Rewe nach Ablauf der Aktion vollständig spenden«, heißt es weiter in der Mitteilung des Unternehmens.