Nachfolge des 9-Euro-Ticket Bundesregierung erwägt »Klima-Ticket« für den Regionalverkehr

In der Bundesregierung gibt es Überlegungen, das bis Ende August befristete Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr in veränderter Form als »Klima-Ticket« fortzuführen. Es solle »mit tariflichen Maßnahmen die Attraktivität des ÖPNV dauerhaft gesteigert werden«, steht in einem Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, der dem SPIEGEL vorliegt. Zuerst hatte das »Handelsblatt« über den Plan berichtet.