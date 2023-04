Urteil in Den Haag Kiewer Naftogaz-Konzern hat Anspruch auf Milliardenkompensation durch Moskau

Der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag hat dem ukrainischen Staatskonzern Naftogaz dessen Angaben nach fünf Milliarden US-Dollar für Verluste auf der von Russland annektierten Krim zugesprochen. Moskau solle die umgerechnet rund 4,5 Milliarden Euro »für Verluste und verlorenes Naftogaz-Eigentum« auf der Halbinsel zahlen, teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Das in den Niederlanden ansässige Gericht selbst macht in der Regel keine Angaben über den Verlauf des Verfahrens oder das Ergebnis – es sei denn, beide Parteien stimmen einer Veröffentlichung zu.