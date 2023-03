Das mit Abstand teuerste Ereignis sei Hurrikan »Ian« in Florida gewesen, mit Versicherungsschäden von 50 bis 65 Milliarden Dollar. Es sei nach ihren Unterlagen die teuerste Katastrophe nach Hurrikan »Katrina« 2005 in New Orleans in den USA und Umgebung gewesen. Swiss Re nennt auch die Hagelschäden in Frankreich (mehr als fünf Milliarden Dollar) und die Winterstürme in Nordosteuropa (mehr als vier Milliarden Dollar).