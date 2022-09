Affäre in Schleswig-Holstein 96 NDR-Mitarbeitende entziehen Führungsspitze das Vertrauen

In einer E-Mail an Intendant Joachim Knuth fordern 96 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR Schleswig-Holstein personelle Veränderungen an der Spitze – »unabhängig von den Ergebnissen der Untersuchungen«.