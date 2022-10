Auch ein internes Rechercheteam des NDR hatte Vorwürfe erhoben. Es berichtete, dass Rossbach Themenangebote einer von ihrer Tochter geführten PR-Agentur weitergeleitet habe – versehen mit Anmerkungen wie »Sollten wir haben« und »Mit der Bitte um Berichterstattung«.

In der Stellungnahme des NDR heißt es nun, Rossbach habe 2012 in einem Fall gegen eine Dienstanweisung zum Schutz vor Korruption verstoßen, »weil sie damalige Vorgesetzte nur mündlich und nicht schriftlich über die Tatsache informiert hatte, dass ihre Tochter Miteigentümerin einer PR-Agentur ist, die in Hamburg Veranstaltungen betreut, über die auch im Programm des Landesfunkhauses berichtet wurde«. Der Verdacht, dass Veranstaltungen im Programm des NDR platziert wurden, sei »bei den geprüften Fällen und Sachverhalten hingegen unbegründet«.