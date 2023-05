»Es ist halt so riskant«

Die bearbeitete Folge zeigt, wie viele Chats und Nachrichten das Landgericht Hamburg für strittig hält, oder für zu privat, um darüber zu berichten. Gleichzeitig offenbart sie, dass viele der ursprünglich gesendeten Vorwürfe vom Gericht nicht beanstandet wurden: Weiterhin darf der NDR ausführlich über Machtmissbrauch innerhalb der »Bild«-Redaktion berichten, über mehrere Affären mit Untergebenen und über Informationen, die aus dem Compliance-Verfahren zu Reichelt gelangten. Auch die Veröffentlichung von Textnachrichten an eine Mitarbeiterin (»Es ist halt so riskant und fühlt sich trotzdem so richtig an«, »Wir müssen einfach mehr die Büros nutzen, wenn die anderen gehen« usw.) wurde juristisch nicht verboten.