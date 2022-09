Konzern wirbt um neue Investoren

Mit der Ankündigung will der Konzern womöglich auch Stärke demonstrieren, um neue Investoren an Bord zu holen. Denn der Konzern will angesichts steigender Zinsen und anziehender Baukosten Partner für Gemeinschaftsunternehmen finden. Vonovia-Chef Rolf Buch will zudem in den kommenden Jahren Wohnungen und Einfamilienhäuser verkaufen und erhofft sich davon Einnahmen in Höhe von rund 13 Milliarden Euro.