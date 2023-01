»2022 war ein schwieriges Jahr mit einem holprigen Start, aber einem glänzenderen Abschluss«, teilte das Unternehmen im Geschäftsbericht mit Blick auf die schwache erste Jahreshälfte mit.

Hastings wird weiter Einfluss behalten

Parallel dazu gab Netflix-Mitgründer Reed Hastings seinen Rücktritt bekannt. Er übergebe die Konzernführung an seinen Co-Chef Ted Sarandos und an Greg Peters, der bislang das Tagesgeschäft verantwortete. Er selbst wechsele an die Spitze des Verwaltungsrats. Hastings dürfte so als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats, der dem Vorstand übergeordnet ist, aber wesentlichen Einfluss behalten.