In der Woche zuvor hatte der Rückgang vor allem wegen deutlich höherer Temperaturen noch bei 34 Prozent gelegen. Zusammengenommen lag der temperaturbereinigte Verbrauch in den Kalenderwochen zwei und drei rund 19,5 Prozent unter dem Referenzwert der Jahre 2018 bis 2021, wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag in ihrem täglichen Gaslagebericht mitteilte.