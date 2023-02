Russland war am 24. Februar 2022 in der Ukraine einmarschiert. Zum ersten Jahrestag des Überfalls fanden am Freitag überall in der Welt Demonstrationen zur Unterstützung des Landes statt.

Am Dienstag wird der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, ein enger Verbündeter Moskaus, chinesischen Angaben zufolge zu einem Staatsbesuch nach China reisen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, Anfang April ebenfalls nach Peking zu reisen. »Die Tatsache, dass China sich für Frieden einsetzt, ist ausgesprochen gut«, sagte Macron am Samstag. Frieden sei aber nur möglich, wenn Russland die Aggression beende, seine Truppen abziehe und Respekt vor der territorialen Souveränität der Ukraine zeige.